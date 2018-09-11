Новый псковский губернатор избран «спокойно и без эксцессов»

Псков, , 09:52 — REGNUM Губернатором Псковской области по итогам голосования 9 сентября 2018 года избран временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Ведерников. По словам председателя избирательной комиссии области Михаила Иванова, Ведерников набрал 138 020 голосов жителей Псковской области — это 70,68%.

При этом в Гдовском районе за Михаила Ведерникова отдали свои голоса 70,94% избирателей, а в Плюсском районе — 82,24%.

Кандидат от КПРФ Аркадий Мурылев получил 13,83% (27 011 голосов), кандидат от ЛДПР Антон Минаков — 5,39% (10 525 голосов), Сергей Кулаков (Партия пенсионеров России) — 3,95% (7715), Игорь Романов («Партия роста») — 2,71% (5296).

По словам главы псковского облизбиркома, избирательная кампания по выборам губернатора прошла в регионе «спокойно, без эксцессов и нарушений избирательного законодательства».

«Ни одного заявления за период избирательной кампании и в день голосования не поступило ни в облизбирком, ни в ЦИК», — подчеркнул Михаил Иванов.

На «горячую линию» в течение дня поступило 202 сообщения, но большинство звонков было о ЖКХ, дорогах, проблемам освещения и пенсионной реформе.

«Напрямую избирательного процесса обращения не касались», — отметил председатель избирательной комиссии региона.

По его словам, в день выборов в Псковской области на избирательных участках работали 985 наблюдателей, 302 из них — от кандидатов в губернаторы, 683 — от политических партий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Ведерников был назначен врио губернатора Псковской области с 12 октября 2017 года после отставки Андрея Турчака, который руководил регионом с 2009 года.

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