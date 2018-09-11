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«СР» намерена убрать «пенсионный» законопроект из плана работы Госдумы

Политика

Второе чтение резонансного законопроекта намечено на осеннюю сессию

Москва, 11 сентября 2018, 09:47 — REGNUM  «Справедливая Россия» намерена добиваться снятия с рассмотрения Госдумой в осеннюю сессию законопроекта о повышении пенсионного возраста. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Мы будем голосовать против плана законотворческой работы», — сказал он.

Согласно плану работы Госдумы на осеннюю сессию второе чтение правительственной инициативы намечено на конец сентября.

Кроме того, депутаты намерены внести на рассмотрение Госдумы законопроект о добровольном выходе на пенсию для мужчин в 60 лет, а для женщин в 55 лет.

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Пенсионная реформа
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