«СР» намерена убрать «пенсионный» законопроект из плана работы Госдумы

Москва, , 09:47 — REGNUM «Справедливая Россия» намерена добиваться снятия с рассмотрения Госдумой в осеннюю сессию законопроекта о повышении пенсионного возраста. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Мы будем голосовать против плана законотворческой работы», — сказал он.

Согласно плану работы Госдумы на осеннюю сессию второе чтение правительственной инициативы намечено на конец сентября.

Кроме того, депутаты намерены внести на рассмотрение Госдумы законопроект о добровольном выходе на пенсию для мужчин в 60 лет, а для женщин в 55 лет.