Италия готова забрать с немецкой границы «прописанных» у себя беженцев

Рим, , 09:37 — REGNUM Италия готова подписать соглашение с Германией о возвращении «своих» беженцев с германо-австрийской границы. Об этом заявил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини итальянскому агентству Ansa.

«Вероятно, мы сможем заключить соглашение в пятницу [14 сентября] по случаю встречи министров внутренних дел Евросоюза», — сказал Сальвини.

Германия уже заключила аналогичные соглашения с Испанией и Грецией. Они предполагают, что беженцы, находящиеся в специальных центрах на границе с Австрией, которых не допускают на территорию Германии, в течение 48 часов будут отправлены в страны, где они изначально подали заявления о предоставлении убежища.

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