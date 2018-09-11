Жителя Украины обвинили в воспрепятствовании голосованию граждан РФ в Киеве

Москва, , 09:34 — REGNUM Гражданину Украины, причастному к воспрепятствованию голосованию граждан РФ в Киеве на выборах в Госдуму 18 сентября 2016 г., предъявлено обвинение заочно. Об этом сообщает Следственный комитет РФ (СКР).

«Установлена причастность гражданина Украины Михаила Ковальчука к совершению вышеуказанных противоправных действий», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что гражданину Украины, объявленному в розыск, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 141 Уголовного кодекса РФ.

Следствие в ближайшее время обратится в суд с ходатайством о заочном аресте подозреваемого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники спецслужб РФ задержали уроженца Дагестана по подозрению в подготовке к убийству. По данным ФСБ РФ, мужчина был завербован сотрудниками СБУ и готовил покушение на одного из лидеров ДНР.

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