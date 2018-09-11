Вторник, 11 Сентября 2018 года
10:21:46 МСК

Жителя Украины обвинили в воспрепятствовании голосованию граждан РФ в Киеве

Политика

Следствие в ближайшее время обратится в суд с ходатайством о заочном аресте подозреваемого

Москва, 11 сентября 2018, 09:34 — REGNUM  Гражданину Украины, причастному к воспрепятствованию голосованию граждан РФ в Киеве на выборах в Госдуму 18 сентября 2016 г., предъявлено обвинение заочно. Об этом сообщает Следственный комитет РФ (СКР).

«Установлена причастность гражданина Украины Михаила Ковальчука к совершению вышеуказанных противоправных действий», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что гражданину Украины, объявленному в розыск, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 141 Уголовного кодекса РФ.

Следствие в ближайшее время обратится в суд с ходатайством о заочном аресте подозреваемого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники спецслужб РФ задержали уроженца Дагестана по подозрению в подготовке к убийству. По данным ФСБ РФ, мужчина был завербован сотрудниками СБУ и готовил покушение на одного из лидеров ДНР.

Читайте также: ФСБ задержало завербованного спецслужбами Украины уроженца Дагестана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить