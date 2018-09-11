Вторник, 11 Сентября 2018 года
10:22:36 МСК

Индонезия приобретет самолеты С-130J Super Hercules и вертолеты Chinook

Политика

Индонезия собирается купить пять единиц американских транспортных самолетов и вертолетов

Индонезия приобретет самолеты С-130J Super Hercules и вертолеты Chinook
Иллюстрация: 33fw.af.mil
С-130J Super Hercules

Джакарта, 11 сентября 2018, 09:36 — REGNUM  Правительство Индонезии собирается купить американские транспортные самолеты C-130J Super Hercules и транспортные вертолеты Chinook, сообщает Antaranews.

«Индонезия намерена купить пять единиц транспортных самолетов Hercules и вертолетов Chinook из США», — заявил министр обороны Рямизард Рякуду.

По словам министра обороны Индонезии, транспортный самолет Hercules, когда-то купленный Индонезией, устарел, и президент Джоко Видодо надеется на приобретение новейших тяжелых транспортных самолетов.

«Раньше Индонезия собиралась приобрести российские вертолеты Ми-26, но они не подходят. Поскольку на расстоянии 100 метров работа пропеллеров может привести к падению крыш жилых домов», — заявил министр. Вертолеты Chinook, по его словам, являются многоцелевыми транспортными вертолетами.

Министр обороны добавил, что Индонезия стремится наращивать возможности основной независимой системы вооружения в долгосрочной перспективе, а также налаживать партнерские отношения с дружественными странами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 августа состоялась встреча министра обороны Индонезии Рямизард Рякудус министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр обороны Индонезии подтвердил планы на покупку С-130 Геркулес

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить