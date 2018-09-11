Военные Йемена продолжают наступать на порт Ходейда

Сана, , 09:31 — REGNUM Военные, преданные свергнутому президенту Йемена Мансуру Хади, продолжают продвижение в портовый город Ходейда, сообщает 11 сентября Al Arabia.

Военнослужащие убили высокопоставленного хуситского командира Абу Хашема, контролировавшего военные поставки в Ходейду, а также отвечавшего за численное пополнение повстанцев.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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