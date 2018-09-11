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«Восток-2018»: боевые корабли Северного флота прибыли к берегам Чукотки

Политика

Сегодня, 11 сентября, на Дальнем Востоке начались крупнейшие за последние 37 лет военные маневры «Восток-2018»

«Восток-2018»: боевые корабли Северного флота прибыли к берегам Чукотки
Иллюстрация: Mil.ru
На учениях Северного флота

Анадырь, 11 сентября 2018, 09:15 — REGNUM  Боевые корабли и суда обеспечения Северного флота России прибыли в район мыса Ванкарем в Чукотском море для участия в учениях «Восток-2018», сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, к подготовке операции по высадке морского десанта на необорудованное побережье приступили большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога», а также большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

Напомним, сегодня, 11 сентября, на Дальнем Востоке начались крупнейшие за последние 37 лет военные маневры «Восток-2018», руководить которыми будет министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В учениях задействуют около 300 тыс. военнослужащих, свыше тысячи летательных аппаратов, до 36 тыс. бронемашин, а также корабли и суда обеспечения. Маневры пройдут до 17 сентября на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана.

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Военные учения
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