Human Rights Watch обвинила Китай в нарушении прав уйгуров

Пекин, , 09:19 — REGNUM Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила правительство Китая в нарушении прав человека в отношении мусульман-уйгуров, проживающих в провинции Синьцзян, сообщает 11 сентября Anadolu.

Согласно отчету правозащитников, опубликованному на 117 страницах, уйгуры подвергаются массовым произвольным задержаниям, пытками. Доклад был создан на основании интервью с 58 бывшими жителями Синьцзяна.

Напомним, на северо-западе Китая в провинции Синьцзян проживают порядка 10 млн уйгуров, исповедующих ислам. Религиозные противоречия создают почву для конфликта. Уйгуры обвиняют Пекин в культурной, религиозной и экономической дискриминации.

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