Австрийская партия свободы предлагает союз венгерской партии «Фидес»

Вена, , 09:17 — REGNUM Лидер Австрийской партии свободы (FPÖ), вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе предлагает сотрудничество в Европейском парламенте премьер-министру Виктору Орбану и его партии «Фидес», передает немецкий телеканал N-TV 11 сентября.

На своей странице в Facebook Штрахе пригласил Орбана создать совместный правый блок в Европарламенте. В настоящее время партия Штрахе входит во фракцию «Европа наций и свобод», а венгерская партия «Фидес» принадлежит фракции Европейской народной партии (ЕНП).

Между тем канцлер Австрии Себастьян Курц (Новая народная партия, ÖVP) держится от Штрахе на расстоянии. Члены ÖVP в Европарламенте намерены проголосовать за резолюцию, которая предполагает лишение Венгрии права голоса в Совете Европейского союза (ЕС). Об этом Курц заявил телеканалу ORF.

Венгерский вопрос будет рассмотрен в Европарламенте 11 сентября, голосование состоится 12 сентября. Будапешт обвиняют в нарушении основополагающих демократических ценностей ЕС. Для принятия резолюции требуется большинство в две трети голосов.