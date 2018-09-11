Новый мэр Якутска – горожанам: «у нас нет идеи становиться чиновниками»

Якутск, , 09:12 — REGNUM Экс-депутат Якутии и несостоявшийся кандидат в мэры её столицы предприниматель Владимир Фёдоров станет заместителем главы Якутска Сарданы Авксентьевой. Об этом она сообщила в соцсетях, комментируя итоги выборов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сардана Авксентьева также заверила, что озвученные ею в предвыборной программе обещания, касающиеся бюджета, ЖКХ города и прозрачности работы мэрии, будут исполнены.

«Официальное вступление в должность будет 17 сентября. До этого времени нужно изучить реальное положение дел. Прежде всего, хочу обратить внимание на запуск тепла. Очень интересно осознавать реальное положение дел. В какой мере это соотносится с тем, что озвучивалось в открытую», — пояснила глава Якутска.

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Говоря о назначении Владимира Фёдорова своим заместителем, она подчеркнула, что они не собираются становиться чиновниками в устоявшемся восприятии.

«Будем работать на пользу городу. Намерены максимально оправдать ожидания в делах. Мы чувствуем атмосферу в Якутске после выборов — воздух пропитан вашими надеждами. Надеждами нашего работодателя. И с сегодняшнего дня мы приложим все усилия, чтобы не было разочарований», — заверила своих избирателей Сардана Авксентьева.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября за неё проголосовали 40,46% горожан, пришедших на избирательные участки. Протеже главы Якутска, спикер гордумы и кандидат от «Единой России» Александр Саввинов набрал 30,96% голосов.

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Напомним, Владимир Фёдоров баллотировался в главы Якутска и имел высокий уровень поддержки, но партия «Родина,» от которой он выдвигался, отозвала его кандидатуру, объяснив это некими договорённостями.