Проигравший коммунисту глава Хакасии может покинуть пост до второго тура

Абакан, , 09:05 — REGNUM Глава Хакасии Виктор Зимин может покинуть свой пост до проведения второго тура губернаторских выборов в республике. В СМИ распространилась информация о том, что в администрации президента ситуацию в Хакасии называют неуправляемой.

«Там введено внешнее финансовое управление, нет денег на зарплаты бюджетникам. Администрация президента хочет, чтобы Зимин написал заявление об уходе до второго тура: пусть там будет кто угодно, лишь бы не он», — цитируют своего источника «Ведомости».

В то же время источник издания «Коммерсантъ» в правительстве Хакасии сообщает, что речь может идти о так называемой «почётной отставке» Зимина с последующим переходом в Совфед или на пост спикера республиканского парламента.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Виктор Зимин, который руководит Хакасией с 2009 года, проиграл выборы главы республики 9 сентября 2018 года кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. Коммунист получил 71 553 голоса избирателей (44,81%), а единоросса Зимина поддержали 51 771 человек (32,42%).

Второй тур выборов главы Хакасии должен состояться 23 сентября.

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