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МИД Франции: выборы в ДНР противоречат минским соглашениям

Политика

МИД Франции заявил, что объявление о выборах 11 ноября 2018 года противоречит минским соглашениям

Париж, 11 сентября 2018, 09:00 — REGNUM  МИД Франции прокомментировал намерение властей самопровозглашенной Народной Республики Донецк провести выборы 11 ноября, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Франция заявляет о своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

«Объявление о выборах 11 ноября 2018 года противоречит минским соглашениям, которые остаются единственной основой для политического урегулирования конфликта на востоке Украины», — говорится в сообщении МИД Франции.

Внешнеполитическое ведомство Франции считает, что выборы на территориях, «находящихся под сепаратистским контролем», должны быть проведены в соответствии с законом Украины. «В противном случае, любая инициатива должна быть осуждена», — отмечает МИД Франции.

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Политическая жизнь Франции
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