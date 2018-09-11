В США занялись опознанием тел военных, переданных Северной Кореей

Пхеньян, , 09:01 — REGNUM Военнослужащие США близки к опознанию тел двух американских солдат, погибших в корейскую войну 1950−53-х годов, сообщает 11 сентября Reuters.

Идентификация останков, переданных Северной Кореей, будет проведена в ближайшие два дня. Семьи погибших будут уведомлены о результатах в первую очередь. В общей сложности 7 тыс. 699 американских военнослужащих числятся пропавшими без вести в той войне.

Напомним, передача останков американской стороне стала возможна благодаря значительному улучшению отношений между США и КНДР в 2018 году. Стороны готовы и впредь идти по пути сближения. Так, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын предложил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу провести вторую встречу на высшем уровне.

Глава Белого дома заявил о возможности подобного саммита, администрация Трампа в настоящее время прорабатывает возможности подобных переговоров.

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