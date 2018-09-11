Вторник, 11 Сентября 2018 года
10:24:20 МСК

Для чего нужны учения «Восток-2018» в Забайкалье

Политика

Беспрецедентные по численности военные учения, куда доставлены около 250 самолётов и вертолётов, 36 тысяч танков и бронированных машин, а также 80 кораблей и судов, военные считают необходимостью, чтобы защитить страну от тех, кто развязывает третью мировую войну

Для чего нужны учения «Восток-2018» в Забайкалье
Иллюстрация: Mil.ru
Военные учения ВС РФ

Чита, 11 сентября 2018, 08:35 — REGNUM  Крупнейшие военные учения «Восток-2018», стартовавшие сегодня, 11 сентября, в Забайкальском крае (в них принимают участие 297 тысяч военных российской армии и 3,5 тысячи военнослужащих Китая) необходимы для предупреждения третьей мировой войны, считает заместитель председателя профсоюза военнослужащих Московской области Игорь Мохов.

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM это событие, он, в частности, отметил:

«Отработка военных действий в ходе учений — необходимость. Опасно, что у нас практически открыты границы, особенно на востоке страны, и в случае военных действий там особо выставить некого. Большая часть соединений сокращена, и та же граница с Китаем практически не защищена.

А война, третья мировая, уже началась на Ближнем Востоке. И, дай Бог, России быть в силах отразить атаки противника, используя новое вооружение и технологии».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае с сегодняшнего дня, 11 сентября, стартовали крупнейшие в российской истории военные учения «Восток-2018». По данным сайта Минобороны РФ, участие в них принимают 297 тысяч военных российской армии и 3,5 тысячи военнослужащих Китая.

Согласно плану учений, 11−12 сентября отведены на подготовку войск к ведению боевых действий, организацию взаимодействия и всестороннего обеспечения, а в последующие дни (до 17 сентября) войска будут действовать в соответствии с принятыми решениями.

Как пояснили в руководстве Восточного военного округа, планируется, в частности, отработать нанесение массированных авиационных ударов, а также — борьбу с крылатыми ракетами. Также учения коснутся оборонительных, наступательных, рейдовых и обходящих действий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, военные учения «Восток-2018» посетит глава государства Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ.

Читайте ранее в этом сюжете: На учениях «Восток-2018» будет присутствовать президент РФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные учения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить