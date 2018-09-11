Для чего нужны учения «Восток-2018» в Забайкалье

Чита, , 08:35 — REGNUM Крупнейшие военные учения «Восток-2018», стартовавшие сегодня, 11 сентября, в Забайкальском крае (в них принимают участие 297 тысяч военных российской армии и 3,5 тысячи военнослужащих Китая) необходимы для предупреждения третьей мировой войны, считает заместитель председателя профсоюза военнослужащих Московской области Игорь Мохов.

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM это событие, он, в частности, отметил:

«Отработка военных действий в ходе учений — необходимость. Опасно, что у нас практически открыты границы, особенно на востоке страны, и в случае военных действий там особо выставить некого. Большая часть соединений сокращена, и та же граница с Китаем практически не защищена.

А война, третья мировая, уже началась на Ближнем Востоке. И, дай Бог, России быть в силах отразить атаки противника, используя новое вооружение и технологии».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае с сегодняшнего дня, 11 сентября, стартовали крупнейшие в российской истории военные учения «Восток-2018». По данным сайта Минобороны РФ, участие в них принимают 297 тысяч военных российской армии и 3,5 тысячи военнослужащих Китая.

Согласно плану учений, 11−12 сентября отведены на подготовку войск к ведению боевых действий, организацию взаимодействия и всестороннего обеспечения, а в последующие дни (до 17 сентября) войска будут действовать в соответствии с принятыми решениями.

Как пояснили в руководстве Восточного военного округа, планируется, в частности, отработать нанесение массированных авиационных ударов, а также — борьбу с крылатыми ракетами. Также учения коснутся оборонительных, наступательных, рейдовых и обходящих действий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, военные учения «Восток-2018» посетит глава государства Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ.

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