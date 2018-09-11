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Президент Турции: «Мир должен остановить Асада»

Политика

Реджеп Тайип Эрдоган публикует статью-призыв в американском журнале The Wall Street Journal

Президент Турции: «Мир должен остановить Асада»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Реджеп Эрдоган

Анкара, 11 сентября 2018, 08:35 — REGNUM  Если войска президента Сирии Башара Асада продолжат наступление на мятежный Идлиб, поплатится весь мир, предупреждает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 10 сентября в журнале The Wall Street Journal вышла статья турецкого президента, озаглавленная «Мир должен остановить Асада».

В тексте Эрдоган предупреждает о возможных последствиях наступления сирийских правительственных войск на Идлиб «под предлогом борьбы с терроризмом», где проживают 3 млн человек.

«Все члены международного сообщества должны понимать свои обязанности, вытекающие из наступления на Идлиб. Последствия бездействия огромны», — пишет он. — (…) Нападение режима также создало бы серьезные гуманитарные риски и угрозы безопасности для Турции, остальной Европы и за ее пределами».

Эрдоган подчеркивает роль Турции в сирийском конфликте и напоминает, что его страна приняла самое большое количество сирийских беженцев — 3,5 млн человек. По его словам, Турция сделала все возможное, чтобы остановить кровопролитие. Запад, а также Россия и Иран несут ответственность за предотвращение гуманитарной катастрофы в регионе.

Президент Турции призывает к «более всеобъемлющей международной контртеррористической операции» по искоренению экстремистов в Идлибе, заявляя, что в этом районе действуют определенные террористические группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе тема Идлиба стала ключевой в немецко-турецких переговорах, состоявшихся во время визита министра иностранных дел Германии Хайко Мааса в Анкару.

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