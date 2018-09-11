В Белом доме борются с утечками секретных данных

Вашингтон, , 08:26 — REGNUM В администрации президента США ужесточены правила пользования мобильными телефонами. Таким образом в Белом доме борются с утечками секретных сведений, передает со ссылкой на источники телекомпания CNN.

В январе 2018 года сотрудникам, работающим в Западном крыле Белого дома, запретили проносить личные мобильные телефоны во внутренние помещения. Вместо них сотрудники получали служебные устройства, защищенные от взлома.

Эти телефоны также полагалось оставлять в специальных шкафчиках при входе в так называемую ситуационную комнату, где проходят секретные брифинги. Теперь правила ужесточили еще больше: служебные телефоны полагается оставлять в рабочих кабинетах.

Новые правила ввели после того, как бывшая сотрудница Белого дома Омароса Маниголт-Ньюман пронесла в ситуационную комнату телефон, записав на него свою беседу с главой аппарата Белого дома Джоном Келли.

Как сообщало ИА REGNUM, член редакционной коллегии газеты The Washington Post Боб Вудворд написал книгу «Страх. Трамп в Белом доме». Книга, которая выходит в США 11 сентября 2018 года, написана в том числе на основе утечек сведений из Белого дома. Президент США раскритиковал книгу и заявил, что напишет в ответ свою собственную.

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