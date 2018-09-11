Страны ЕС обеспокоены решением Израиля о сносе деревни Хан-аль-Ахмар

Париж, , 08:23 — REGNUM Франция, Германия, Испания, Италия и Великобритания неоднократно выражали озабоченность по поводу деревни Хан-аль-Ахмар, расположенной в чувствительной зоне С, имеющей стратегическое значение для сохранения будущего палестинского государства, сообщает МИД Франции.

Страны ЕС приняли к сведению постановление, вынесенное в Верховном суде Израиля 5 сентября, которое оставляет снос деревни Хан аль-Ахмар на усмотрение израильского правительства.

«Мы присоединяемся к главе европейской дипломатии Федерике Могерини и призываем правительство Израиля не выполнять свой план по сносу этой деревни и переселению жителей», — говорится в совместном заявлении Франции, Германии, Испании, Италии и Великобритании.

МИД Франции отмечает, что последствия сноса деревни и переселение жителей, а также перспективы разрешения арабо-израильского конфликта, будут очень серьезными.

Деревня Хан-аль-Ахмар расположена на Западном берегу реки Иордан. В ней проживает около 350 палестинцев.