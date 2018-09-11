Foreign Policy: США угрожают Асаду, опасаясь в Сирии усиления РФ и Ирана

Вашингтон, , 08:18 — REGNUM США в третий раз угрожают нанести удар по «режиму» сирийского президента Башара Асада, если он пойдет на применение химического оружия во время наступления на провинцию Идлиб. Такая позиция Вашингтона знаменует собой значительный сдвиг стратегии после того, как на протяжении нескольких месяцев американские официальные лица давали понять, что в скором времени могут вывести свои войска из конфликта, пишет Лара Селигман в статье для американского издания The Foreign Policy.

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Наиболее резким предостережением стало сделанное 10 сентября заявление советника по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джона Болтона. По его словам, США, а также их британские и французские союзники согласны ответить значительной эскалацией, сравнимой с прошлыми авиаударами, если официальный Дамаск в очередной раз применит химическое оружие.

«В последнее время мы пытались донести тот посыл, что, в случае третьего применения химического оружия, реакция будет носить более жесткий характер», — отметил Болтон.

Заявление советника Трампа было сделано также на фоне появившейся информации о том, что министерство обороны рассматривает варианты возможного военного вмешательства против Асада, который при поддержке России планирует уничтожить последний оплот оппозиции в стране — провинцию Идлиб. В ООН уже предостерегли от подобных шагов, ссылаясь на то, что в самом городе и на прилегающих территориях находится до трех миллионов человек, в том числе внутренне перемещенные лица со всей арабской республики.

По словам начальника объединенного комитета начальников штабов генерала Джозефа Данфорда, Трамп «дал понять, что у применения химического оружия будут последствия». И хотя пока решение ударить по силам Асада принято не было, американский военачальник отметил, что глава Белого дома стремится узнать все имеющиеся варианты.

Администрация США «пытается донести четкий посыл» «режиму Асада», уверена Мелисса Долтон, старший научный сотрудник в Центре стратегических и международных исследований. При этом она подчеркнула, что Вашингтон пытается также «оставить открытой дверь» для дипломатического решения кризиса в Идлибе.

Почти неприкрытая угроза, с которой выступили в Пентагоне, демонстрирует в очередной раз изменение стратегии Трампа в отношении Сирии. Так, в начале года он не только заявил о возможном выводе войск после поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и отменил финансирование восстановления арабской республики. Тогда многие опасались, что это приведет к тому, что Сирия окажется под полным влиянием России и Ирана.

Тем не менее уже 8 сентября недавно назначенный главой государственного департамента США Майком Помпео специальный посол в Сирии Джеймс Джеффри указал на то, что у Трампа есть новый план. Он заключается в том, что американские войска останутся в стране, чтобы гарантированно обеспечить не только уничтожение боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и уход всех иранских подразделений. В рамках новой стратегии Вашингтон оказывает давление на «сирийский режим» и его российских и иранских сторонников.

«Новый курс заключается в том, что мы больше не планируем выводить войска к концу года», — подчеркнул он. — Это означает, что мы не спешим».

«Я уверен, что президент поддерживает этот план», — добавил он.

Сам Трамп предостерег официальный Дамаск от наступления на Идлиб, отмечая, что подобное развитие событий «очень, очень разозлит» США.

«Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно осуществлять нападение на провинцию Идлиб. Русские и иранцы допустят серьезнейшую гуманитарную ошибку, если они примут участие в этой потенциальной человеческой трагедии», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

«Сотни тысяч человек могут быть убиты. Не позволяйте этому произойти», — добавил глава Белого дома.

В свою очередь, постоянный представитель США в ООН Никки Хейли выступила с таким же предупреждением 8 сентября на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном применению химического оружия в Сирии. Она призвала прежде всего Москву остановить наступление Асада на Идлиб.

Вашингтон пошел на еще одну демонстрацию силы, начав внезапные учения на юге Сирии, после того как Россия пригрозила начать военные действия в той части республики, в которой находятся американские войска.

По мнению старшего научного сотрудника Брукингского института Майкла Оханлона, внезапная смена стратегии Трампа в Сирии связана с его опасениями усилении влияния России и Ирана.

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Напомним, ранее, 10 сентября, председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес заявила о неодобрении идеи военных действий против сирийских правительственных войск.

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