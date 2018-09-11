В Херсоне установят памятную доску первому министру иностранных дел Израиля

Херсон, Украина, , 08:12 — REGNUM Во время празднования 240-летия Херсона в городе откроют мемориальную доску первому министру иностранных дел Израиля Моше Шарету, заявил первый заместитель мэра Херсона Игорь Козаков, сообщает 11 сентября «Укринформ».

По его словам, доска будет установлена на здании Херсонской многопрофильной гимназии №20 им. Бориса Лавренева, а ее открытие пройдет 13 сентября. Козаков добавил, что в Херсоне также будет множество других мероприятий, которые назначены в основном на 15 сентября.

Отмечается, что с просьбой об увековечивании памяти Шарета к властям Херсона обратился первый секретарь израильского посольства на Украине.

Напомним, Моше Шарет родился в 1894 году в Херсоне. Является вторым премьер-министром Израиля и первым в истории страны министром иностранных дел.