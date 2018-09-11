Президент Танзании посоветовал гражданам отказаться от контрацепции

Додома, , 08:17 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули посоветовал гражданам страны отказаться от контрацепции, так как государству нужны новые люди, сообщает 11 сентября Al Jazeera.

«Те, кто занимается планированием семьи, — ленивы. Они боятся, что не смогут прокормить своих детей. Они не хотят работать, чтобы прокормить большую семью. Именно это становится основной причиной того, что они выбирают одного-двух детей», — подчеркнул Магуфули.

Причиной подобного заявления со стороны президента стал его опыт, полученный от посещения стран ЕС, где в результате низкой рождаемости продолжается сокращение и старение населения.

Напомним, низкая рождаемость характерна для развитых стран, преимущественно западных, где женщины предпочитают сперва сделать карьеру и только после этого заводить семью. Президент Танзании, несмотря на скептицизм в отношении подобных взглядов, также имеет лишь двух детей.

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