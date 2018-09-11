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Глава МИД Люксембурга посетил Берлин

Политика

Жан Ассельборн побеседовал со своим коллегой Хайко Маасом о выстраивании сильной и единой Европы

Глава МИД Люксембурга посетил Берлин
Иллюстрация: Chancellery of the Senate of the Republic of Poland
Жан Ассельборн

Берлин, 11 сентября 2018, 07:59 — REGNUM  10 сентября состоялась первая официальная встреча министра иностранных дел Германии Хайко Мааса с его коллегой из Люксембурга Жаном Ассельборном, сообщает официальный сайт министерства иностранных дел Германии. На встрече было особо подчеркнуто, что обе страны выступают за сильную и единую Европу.

«В последнее время мы переживаем, что все больше игроков на мировой арене отказываются от правил, которые считаются само собой разумеющимися. Для нас это означает, что те, кто привержен многостороннему и основанному на правилах мировому порядку, должны держаться вместе», — сказал Маас.

Германия является самым важным торговым партнером Люксембурга. Многие уроженцы Люксембурга проживают в соседней Германии и ежедневно ездят на работу в родную страну. Несмотря на свои размеры, Люксембург играет важную роль в политическом закулисье Европейского союза.

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Политическая жизнь Германии
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