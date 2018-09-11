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Курды Канады протестуют против действий Ирана

Политика

На улицы города вышли десятки курдов

Торонто, Канада, 11 сентября 2018, 07:50 — REGNUM  Курдская диаспора в канадском городе Торонто провела акцию протеста против казни курдского активиста в Иране, а также против удара иранских ВВС по курдским лагерям в Ираке, сообщает 11 сентября Kurdistan.ru.

На улицы города вышли десятки курдов. Манифестанты призвали международное сообщество должным образом отреагировать на действия исламской республики, а также защитить своих собратьев от насилия.

Напомним, 8 сентября вооруженные силы Ирана нанесли удар по позициям Демократической партии Иранского Курдистана в Ираке, что привело к гибели 16 человек, порядка 45 человек получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Ирана «отомстили» курдским боевикам

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