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СМИ узнали о новых фигурантах в «деле Скрипалей»

Политика

В марте 2018 года в британском Солсбери были обнаружены с признаками отравления экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь

СМИ узнали о новых фигурантах в «деле Скрипалей»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Химическое оружие

Лондон, 11 сентября 2018, 07:44 — REGNUM  Шесть человек, которые входили в группу «чистильщиков», могли организовать покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери. Об этом сообщает британская газета Daily Mirror со ссылкой на источник в службах безопасности страны.

Таким образом, в «деле Скрипалей» появились еще четверо подозреваемых, ранее обвиняемыми Великобританией были только Александр Петров и Руслан Боширов. Имена и фамилии новых подозреваемых пока неизвестны.

По данным источника, новые подозреваемые якобы прилетели в Лондон одновременно с Петровым и Бошировым, но через другие воздушные гавани. Британские службы безопасности подозревают их в том, что они могли обеспечивать «прикрытие» при наблюдении за Скрипалями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года в британском Солсбери были обнаружены с признаками отравления экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Позже официальный Лондон, не предоставив доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту, сообщив, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Москва отвергла все обвинения.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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