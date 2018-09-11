Макрон посетил международную организацию по борьбе с нищетой

Париж, , 07:40 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон провел пять часов в центре «ATD Четвертый мир», чтобы встретиться с людьми, пострадавшими от крайней нищеты, за три дня до презентации в четверг, 13 сентября, стратегии борьбы с бедностью, сообщает Europe1.

Визит, который не был включен в повестку дня президента, проходил без средств массовой информации в центре неправительственной международной организации «ATD Четвертый мир» в департаменте Сен-Сен-Дени, недалеко от Парижа.

«Это была «захватывающая поездка», в ходе которой Эммануэль Макрон смог «свободно жить» с людьми, живущими в нищете, и борцами центра», — сообщили в окружении президента.

За обедом глава государства обсудил «реальность повседневной жизни» бедных.

«Эта встреча является обнадеживающим сигналом. Учитывая важность того, что президент остался убежденным в том, что люди, живущие в нищете, имеют опыт и способности, и мы не можем обойтись без эффективной борьбы с крайней нищетой», — заявила глава организации Клэр Хедон.

Напомним, глава государства представит 13 сентября «стратегию» борьбы с нищетой, которая будет направлена на предотвращение бедности с раннего возраста и поддержку занятости населения.

Согласно данным INSEE, доля населения, живущего за чертой бедности (около 1000 евро в месяц), составила 13,6% в 2016 году, или около девяти миллионов человек.