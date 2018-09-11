Антониу Гутерреш: мир близок к точке невозврата

Нью-Йорк, США, , 07:29 — REGNUM Мир рискует достичь точки невозврата в процессе изменения климата, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш, выступая в Ню-Йорке 10 сентября. Об этом сообщает официальный сайт ООН.

Гутерреш призвал мировое сообщество более активно участвовать в борьбе с изменением климата. Настало время «сломать паралич», пока не стало слишком поздно, сказал генсек.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в польском городе Катовице состоится международный саммит по климату, на котором будут приняты нормативные документы, регулирующие осуществление решений Парижского саммита 2015 года. Напомним, тогда страны договорились принимать меры, чтобы удерживать глобальное потепление в рамках двух градусов по Цельсию.

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