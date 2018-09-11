Вторник, 11 Сентября 2018 года
08:39:38 МСК

Масштабные учения «Восток-2018» начались на Дальнем Востоке

Политика

Маневры продлятся до 17 сентября

Москва, 11 сентября 2018, 07:22 — REGNUM  Крупнейшие за последние 37 лет военные маневры «Восток-2018» начались на Дальнем Востоке. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В учениях, руководить которыми будет министр обороны Сергей Шойгу, задействуют около 300 тыс. военнослужащих, свыше тысячи летательных аппаратов, до 36 тыс. бронемашин, а также корабли и суда обеспечения. Китайские и монгольские подразделения присоединятся к российским военным на одном из этапов маневров.

Маневры пройдут с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана. В ходе учений военные отработают вопросы применения межвидовых войсковых группировок для обеспечения безопасности России.

Как сообщало ИА REGNUM, в НАТО стратегические учения «Восток-2018» сочли подготовкой России к «масштабным военным конфликтам». В российском МИД точку зрения альянса назвали очередной попыткой найти «российскую угрозу» там, где ее нет.

Читайте также: Захарова прокомментировала заявление НАТО по учениям «Восток-2018»

А также: На учениях «Восток-2018» будет присутствовать президент РФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные учения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить