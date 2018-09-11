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Пенс осудил удар Ирана по курдам на территории Ирака

Политика

Тегеран угрожает стабильности в регионе, убеждены в США

Багдад, 11 сентября 2018, 07:25 — REGNUM  Вице-президент США Майкл Пенс осудил ракетный удар Ирана по оппозиционным группировкам на территории Иракского Курдистана, сообщает 11 сентября Kurdistan.ru.

Официальный представитель Соединенных Штатов во время телефонного разговора с премьер-министром курдской автономии в Ираке Нечирваном Барзани подчеркнул, что Тегеран угрожает стабильности в соседнем государстве.

Напомним, 8 сентября вооруженные силы Ирана атаковали лагеря «Демократической партии Иранского Курдистана», расположенные на территории Ирака, что привело к гибели 17 человек, свыше 45 человек получили ранения.

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