Свердловский губернатор верит в уральский характер главы Колымы

Екатеринбург, , 07:16 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 10 сентября поздравил избранных губернаторами уральцев с победой на выборах. В телеграмме главе Магаданской области Сергею Носову он напомнил о большом вкладе нынешнего начальника Колымы в развитие Нижнего Тагила и не забыл отметить его уральский характер.

По его мнению, это обстоятельство, а также умение брать ответственность на себя, готовность реализовывать самые амбициозные проекты целиком будут востребованы и на новом посту. Куйвашев также уверен в том, что Носов полностью оправдает доверие граждан к нему и к «Единой России» и станет «гарантом развития региона и защитником социальной справедливости».

9 сентября губернатором стал ещё один уралец, Александр Бурков. Избиратели доверили ему на ближайшие пять лет возглавлять Омскую область. В телеграмме Куйвашев высказал свою уверенность в том, что Бурков сможет оправдать «большой кредит народного доверия».

А в Тюменской области губернатором стал бывший мэр Тюмени Александр Моор. Куйвашев в поздравительной телеграмме отметил, что он грамотно руководил хозяйством Тюмени и внёс личный большой вклад в развитие этого города.

Напомним, 9 сентября в России прошёл единый день голосования. На участках ожидали порядка 65 млн человек. Кампании разного уровня завершились в 80 регионах страны.

В четырёх регионах на выборах губернатора предстоит второй тур.