В мэрии Екатеринбурга разочарованы явкой на выборы

Екатеринбург, , 06:48 — REGNUM В администрации Екатеринбурга разочарованы явкой избирателей на выборы депутатов городской думы. Активность горожан вызывает огорчение, заявил в прямом эфире на телеканале «Студия 41» вице-мэр Сергей Тушин.

Он напомнил, что новой думе предстоит избирать главу города. При этом лишь четверть горожан пришли на выборы. Три четверти проигнорировали голосование.

Напомним, 9 сентября жители свердловской столицы избрали 36 депутатов гордумы. По данным горизбиркома, явка составила 26,66%. Ранее председатель избиркома Илья Захаров не исключал, что она будет в пределах 25−30 процентов, и этот прогноз в целом оправдался.