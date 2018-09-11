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В мэрии Екатеринбурга разочарованы явкой на выборы

Политика

Впрочем, другой и не ожидали

Екатеринбург, 11 сентября 2018, 06:48 — REGNUM  В администрации Екатеринбурга разочарованы явкой избирателей на выборы депутатов городской думы. Активность горожан вызывает огорчение, заявил в прямом эфире на телеканале «Студия 41» вице-мэр Сергей Тушин.

Он напомнил, что новой думе предстоит избирать главу города. При этом лишь четверть горожан пришли на выборы. Три четверти проигнорировали голосование.

Напомним, 9 сентября жители свердловской столицы избрали 36 депутатов гордумы. По данным горизбиркома, явка составила 26,66%. Ранее председатель избиркома Илья Захаров не исключал, что она будет в пределах 25−30 процентов, и этот прогноз в целом оправдался.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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