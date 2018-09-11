Самовыдвиженцы «взяли» Казань и Набережные Челны: подробности

Казань, , 04:25 — REGNUM В Татарии, несмотря на то, что в целом из 246 мандатов 9 сентября 2018 года за самовыдвиженцами определены лишь 24 места в представительных органах власти, они смогли «взять» главные города региона. Четыре самовыдвиженца заняли вакантные места в думе Казани и совете депутатов Набережных Челнов, обойдя своих конкурентов из политических партий. В прославившейся демаршем пяти народных избранников Малой Шильне два места из пяти также могут отойти самовыдвиженцам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в единый день выборов 9 сентября 2018 года в Татарии проходили лишь довыборы в муниципалитетах. В столице республики и Набережных Челнах распределяли по два депутатских мандата. В Казани на них претендовали девять человек, из которых лишь двое были самовыдвиженцами, остальные — представители четырёх политических партий. Двоих выставила «Справедливая Россия», двоих — ЛДПР, еще двое выдвигались от КПРФ и один от партии «Коммунисты России». Отделение «Единой России» своих кандидатов ни в Казани, ни в Набережных Челнах не выдвигало.

В Казани, обойдя семерых претендентов, победу одержали самовыдвиженцы. Главный врач республиканского наркодиспансера Ильгиз Ахметзянов обогнал своего ближайшего конкурента — кандидата от «Коммунистов России», для которого это была 16 выборная кампания, почти в три раза. Ахметзянов набрал 53%. Второе вакантное место в думе получил самовыдвинувшийся заместитель исполнительного директора некоммерческого партнёрства «Региональный Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» Евгений Чекашов. За него голоса отдали около 70% избирателей, а ближайший конкурент — представитель КПРФ отстал от него почти в десять раз.

В Набережных Челнах аналогичная картина — победа досталась самовыдвиженцам. За замдиректора ООО «ВолгоПромГаз» Юрия Голубева отдали голоса 53% избирателей, а за его ближайшего конкурента, выдвинутого КПРФ, около 30%. За директора литейного завода ПАО «КамАз» Эдуарда Панфилова проголосовали 56,8%, его конкурент — представитель КПРФ получил лишь 19,2% голосов.

В Малошильнинском поселении Тукаевского района, прославившемся демаршем сразу пяти депутатов, до этого пытавшихся отправить в отставку главу поселения, результаты официально пока не обнародованы, но на двух участках по числу голосов также лидируют самовыдвиженцы. Здесь в целом за пять мандатов борьбу вели 15 человек, из которых четверых выставила ЛДПР и двоих — «Единая Россия». Пятеро выступали как самовыдвиженцы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в Татарии явка составила 31,9%. Отдельно в Казани она была 17,27%, в Набережных Челнах — 16,68%. Довыборы проходили в 14 городских и 206 сельских поселениях, а также в двух городских округах. На 246 мандатов претендовали 622 человека. 195 мандатов из вакантных получила партия «Единая Россия».

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