В Бундестаге считают плохой идею военных действий против армии Асада

Берлин, , 04:16 — REGNUM Идею военных действий против сирийских правительственных войск не одобряет Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), заявила ее председатель Андреа Налес, передает Deutsche Welle.

«СДПГ не одобрит участие Германии в сирийском конфликте ни в правительстве, ни в парламенте», — сказала Налес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в немецкой газете Bild появилась информация, будто германские истребители-бомбардировщики могут нанести удар по позициям Сирийской Арабской армии, если в провинции Идлиб она применит химическое оружие.

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