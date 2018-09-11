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В Бундестаге считают плохой идею военных действий против армии Асада

Политика

Это никому не нужно – ни в правительстве, ни в парламенте

В Бундестаге считают плохой идею военных действий против армии Асада
Иллюстрация: Mod.gov.sy
Сирийская армия наступает

Берлин, 11 сентября 2018, 04:16 — REGNUM  Идею военных действий против сирийских правительственных войск не одобряет Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), заявила ее председатель Андреа Налес, передает Deutsche Welle.

«СДПГ не одобрит участие Германии в сирийском конфликте ни в правительстве, ни в парламенте», — сказала Налес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в немецкой газете Bild появилась информация, будто германские истребители-бомбардировщики могут нанести удар по позициям Сирийской Арабской армии, если в провинции Идлиб она применит химическое оружие.

Читайте ранее в этом сюжете: Германия может присоединиться к ударам по позициям армии Сирии — СМИ

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Политическая жизнь Германии
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