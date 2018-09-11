Глава Якутии попросил у Путина для Дальнего Востока онко‑ и кардиоцентры

Якутск, , 04:14 — REGNUM Якутии необходима вторая очередь онкодиспансера, и регион готов софинансировать его строительство. Об этом в ходе заседания президиума Госсовета во Владивостоке 10 сентября заявил глава республики Айсен Николаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, на Дальнем Востоке необходимо создавать центры онкологической и кардиологической помощи с целью увеличить показатель ожидаемой продолжительности жизни, который в ДФО пока ниже, чем в среднем по стране.

Айсен Николаев также отметил, что в Якутии за последние 10 лет показатель выявления онкозаболеваний и болезней системы кровообращения вырос на 30%.

«Поэтому для Якутска и для других регионов Дальнего Востока все-таки центры онкологической и кардиологической помощи должны быть построены, — подчеркнул глава Якутии, отметив, что руководство республики готово заложить часть средств на их создание в Якутске. — Софинансирование со стороны республики даже в объёмах более пяти процентов в 2019 году с тем, чтобы уже с 2020 года этот объект строился за счёт федеральных средств по нацпроекту «Здравоохранение». И также кардиососудистый центр, он в определенных программах у нас есть. С учётом резкого увеличения заболеваемости взрослого населения болезнями системы кровообращения такой центр нам крайне необходим».

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Айсен Николаев попросил президента РФ Владимира Путина учесть необходимость строительства онко‑ и кардиоцентра в Якутске при разработке нацпроекта «Здравоохранение».

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании президиума Госсовета 10 сентября Владимир Путин заявил, что министерство здравоохранения и правительство РФ должны действовать более решительно и результативно в вопросе снижения уровня смертности на Дальнем Востоке. Пока продолжительность жизни в регионах ДФО составляет чуть более 70 лет, что ниже, чем в среднем по России.