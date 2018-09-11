Вторник, 11 Сентября 2018 года
05:12:44 МСК

«Дело Скрипалей» обросло новыми фигурантами

Политика

В деле фигурируют «чистильщики»

«Дело Скрипалей» обросло новыми фигурантами
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Туманный Альбион

Лондон, 11 сентября 2018, 03:37 — REGNUM  Шесть человек участвовали в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, пишет британская газета Daily Mirror.

По данным британских служб безопасности, помимо двух названных фигурантов так называемого дела Скрипаля — Александра Петрова и Руслана Боширова — еще четыре человека входили в группу «чистильщиков», пытавшуюся устранить «неугодных».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября стало известно, что британские власти подготовили «красные уведомления» Интерпола для ареста фигурантов «дела Скрипаля».

Читайте ранее в этом сюжете: «Дело Скрипалей»: Лондон подготовил «красные уведомления» Интерпола

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить