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В Риме назвали антироссийские санкции бессмысленными

Политика

Сальвини: «Представится историческая возможность поменять отношения с Россией»

Рим, 11 сентября 2018, 03:20 — REGNUM  Анироссийские санкции бессмысленны — как экономически, так и политически, заявил итальянский министр внутренних дел Маттео Сальвини в интервью Russia Today.

Итальянский министр отметил, что в будущем году, в мае, появится историческая возможность поменять расстановку сил в Европейском союзе, а также отношения с Россией.

«Я постоянно обращаю внимание правительства на убытки, и я буду продолжать это делать, так как санкции против России не имеют никакого экономического, политического, социального и культурного смысла», — заявил Сальвини.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Совете ЕС заявили, что послы 28 стран Евросоюза согласовали очередное продление антироссийских санкций.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ «не обратит внимания» на продление индивидуальных санкций ЕС

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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