ЕС намерен как можно быстрее завершить переговоры о новом соглашении с Баку

Баку, , 02:33 — REGNUM Переговоры по новому всеобъемлющему соглашению между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном продолжаются и проводятся на регулярной основе, как в Баку, так и в Брюсселе, сказали Trend в Еврокомиссии.

«Наше намерение заключается в скорейшем завершении переговоров. Обе стороны продемонстрировали твердую приверженность продвижению в переговорах, и мы с нетерпением ждем следующего раунда, который состоится в ближайшем будущем», — сказали в организации.

Как отметили в Еврокомиссии, обсуждения проводились в конструктивном духе, и у обеих сторон есть сильная воля к подписанию этого соглашения, которое заменит нынешнее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1996 года.

«Это новое соглашение расширит и углубит наши отношения, основанные на общих фундаментальных ценностях и принципах. Соглашение будет охватывать политические, отраслевые, торгово-экономические отношения», — сказали в организации.

В Еврокомиссии отметили, что основное внимание уделяется заключению соглашения, которое хорошо отражает текущее сотрудничество между ЕС и Азербайджаном, тот факт, что Азербайджан является важным партнером для Европейского союза и позволит сторонам полностью реализовать свой потенциал.

«Заключение нового соглашения является одним из главных приоритетов нашей двусторонней повестки дня, наряду с осуществлением недавно согласованных приоритетов партнерства между ЕС и Азербайджаном и сотрудничества в рамках инициативы «Восточное партнерство», в частности, по достижению 20 целей до 2020 года», — сказали в Еврокомиссии.

ЕС и правительство Азербайджана парафировали приоритеты партнерства 11 июля 2018 года в Брюсселе. Приоритеты партнерства отображают основные сферы сотрудничества, закрепленные в рамках Восточного партнерства.