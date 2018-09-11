Путин приглашен в Мексику

Мехико, , 02:27 — REGNUM Приглашение на инаугурацию избранного президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора поступило в адрес его российского коллеги Владимира Путина, пишет газета «Известия».

Соответствующее заявление сделано будущим мексиканским министром иностранных дел Марсело Эбрардом по итогам встречи Обрадора с российским послом Виктором Коронелли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Обрадор победил на выборах в минувшем июле. Инаугурация запланирована на 1 декабря 2018 г.

10 сентября в Мехико состоялась встреча Обрадора с Коронелли. Обсуждалось двустороннее сотрудничество.

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