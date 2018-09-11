Молдавия: партия экс-премьера Филата снова сменила лидера

Кишинёв, , 02:04 — REGNUM Либерально-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ), некогда являвшаяся самой влиятельной партией страны и основой Альянса за евроинтеграцию, избрала нового лидера. Как передает корреспондент ИА REGNUM, им стал депутат парламента страны Тудор Делиу.

Он сменил на этом посту экс-министра обороны Молдавии Виорела Чиботару. А тот в свою очередь стал лидером ЛДПМ после ареста в 2015 году прежнего лидера и основателя партии, экс-премьера Владимира Филата.

Филат сейчас отбывает 9-летний срок за коррупцию, получив его после конфликта с фактическим руководителем Молдавии, лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком. Фракция ЛДПМ в парламента страны сократилась в четыре раза с момента избрания нынешнего состава депутатов в 2014 году и составляет пять депутатов.