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Молдавия: партия экс-премьера Филата снова сменила лидера

Политика

Вместо экс-министра Чиботару некогда самую влиятельную партию возглавил депутат Делиу

Кишинёв, 11 сентября 2018, 02:04 — REGNUM  Либерально-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ), некогда являвшаяся самой влиятельной партией страны и основой Альянса за евроинтеграцию, избрала нового лидера. Как передает корреспондент ИА REGNUM, им стал депутат парламента страны Тудор Делиу.

Он сменил на этом посту экс-министра обороны Молдавии Виорела Чиботару. А тот в свою очередь стал лидером ЛДПМ после ареста в 2015 году прежнего лидера и основателя партии, экс-премьера Владимира Филата.

Филат сейчас отбывает 9-летний срок за коррупцию, получив его после конфликта с фактическим руководителем Молдавии, лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком. Фракция ЛДПМ в парламента страны сократилась в четыре раза с момента избрания нынешнего состава депутатов в 2014 году и составляет пять депутатов.

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Политический кризис в Молдавии
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