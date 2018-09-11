Сенцов написал завещание

Киев, 11 сентября 2018, 02:03 — REGNUM Террорист Олег Сенцов, известный на Украине как кинорежиссер, составил завещание на свое творчество, написала его сестра Наталья Каплан в Facebook.
«Он написал завещание на своё творчество в случае смерти, и это сильно пугает», — говорится в сообщении.
По словам сестры террориста, он оценивает свое состояние на прежнем уровне. Упоминается недостаток кислорода в тканях.
Напомним, Сенцов в России отбывает наказание за теракт в Крыму. Виновным он себя не признает и «голодает» несколько месяцев в знак протеста.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа бывший польский президент Лех Валенса предложил выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира. Идея встретила одобрение украинских властей.
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