Сенцов написал завещание

Киев, , 02:03 — REGNUM Террорист Олег Сенцов, известный на Украине как кинорежиссер, составил завещание на свое творчество, написала его сестра Наталья Каплан в Facebook.

«Он написал завещание на своё творчество в случае смерти, и это сильно пугает», — говорится в сообщении.

По словам сестры террориста, он оценивает свое состояние на прежнем уровне. Упоминается недостаток кислорода в тканях.

Напомним, Сенцов в России отбывает наказание за теракт в Крыму. Виновным он себя не признает и «голодает» несколько месяцев в знак протеста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа бывший польский президент Лех Валенса предложил выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира. Идея встретила одобрение украинских властей.

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