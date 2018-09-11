Баку раскритиковал заявление Пашиняна о Карабахе в составе Армении

Баку, , 01:36 — REGNUM Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Нагорный Карабах станет частью Армении, является неуважением к нормам и принципам международного права, резолюциям Совета Безопасности ООН, а также ударом по переговорному процессу, который проводится при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, армянское руководство намеренно делает заявление в столице государства — сопредседателя Минской группы ОБСЕ и в преддверии встречи глав МИД в Нью-Йорке, отметил Гаджиев.

«Еще раз хотим подчеркнуть, что ответственность за обострение подобными заявлениями ситуации полностью лежит на Армении и ее руководстве», — сказал Гаджиев.

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