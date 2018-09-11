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Баку раскритиковал заявление Пашиняна о Карабахе в составе Армении

Политика

В МИД Азербайджане заявили, что заявления Пашиняна — удар по переговорному процессу

Баку раскритиковал заявление Пашиняна о Карабахе в составе Армении
© ИА REGNUM
Нагорный Карабах

Баку, 11 сентября 2018, 01:36 — REGNUM  Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Нагорный Карабах станет частью Армении, является неуважением к нормам и принципам международного права, резолюциям Совета Безопасности ООН, а также ударом по переговорному процессу, который проводится при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, армянское руководство намеренно делает заявление в столице государства — сопредседателя Минской группы ОБСЕ и в преддверии встречи глав МИД в Нью-Йорке, отметил Гаджиев.

«Еще раз хотим подчеркнуть, что ответственность за обострение подобными заявлениями ситуации полностью лежит на Армении и ее руководстве», — сказал Гаджиев.

Читайте ранее в этом сюжете: Никол Пашинян: Карабах должен стать частью Армении

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Нагорно-карабахский конфликт
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