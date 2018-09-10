Американский суд не выпустил Бутину из тюрьмы

Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Окружной суд США по округу Колумбия отклонил ходатайство защиты российской гражданки Марии Бутиной о пересмотре решения о заключении её под стражу на время судебного разбирательства. Об этом сегодня, 10 сентября, передает национальное общественное радио США.

Судья отклонил ходатайство адвокатов Бутиной и мотивировала это тем, что российская гражданка якобы может покинуть США.

«Я не могу себе представить сценарий, при котором была бы возможность отпустить госпожу Бутину на свободу. Есть реальная опасность, что она улетит», — заявила судья.

Судья подчеркнула, что у обвинения якобы есть достаточно существенных доказательств вины Бутиной и нет никаких гарантий, что она не покинет страну.

Напомним, что Бутиной в США грозит до 15 лет тюрьмы. Российскую гражданку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при министерстве юстиции США, а также в непосредственной работе в качестве незарегистрированного иностранного агента.