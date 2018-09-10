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Каталония проведет новый массовый митинг за независимость

Политика

«Наше правительство взяло на себя обязательство сделать республику реальностью»

Каталония проведет новый массовый митинг за независимость
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Барселона

Барселона, Испания, 10 сентября 2018, 23:50 — REGNUM  Испанская Каталония готовится отметить национальный праздник, известный как «Диада» (Diada Nacional de Catalunya) массовым митингом за независимость от Испании, 10 сентября передает агентство Reuters.

«Наше правительство взяло на себя обязательство сделать республику реальностью. Я желаю вам всем хорошей Диады. Да здравствует свободная Каталония!» — обратился к сторонникам независимости по телевидению глава женералитета Каталонии Ким Торра.

Ожидается, что 11 сентября на митинг за независимость от Испании, приуроченный к Диаде, выйдут сотни тысяч жителей мятежного региона.

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Референдум о независимости Каталонии
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