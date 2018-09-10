Избранный президент Мексики встретился с послом России

Мехико, , 23:34 — REGNUM Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 10 сентября принял в своей резиденции посла России Виктора Коронелли, передаёт агентство Quadratin.

Как сообщается, переговоры Обрадора и Коронелли продолжались около 40 минут. На встрече обсуждались возможные проекты сотрудничества двух стран, в частности, в сфере инфраструктуры.

По итогам встречи Обрадор и Коронелли не стали делать заявлений для прессы. В посольстве России в Мексики пока не комментируют состоявшиеся переговоры.

Напомним, бывший мэр Мехико-сити Андрес Мануэль Лопес Обрадор в июле одержал победу на выборах президента Мексики в качестве кандидата от коалиции левых сил. Инаугурация нового президента состоится 1 декабря 2018 года.

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