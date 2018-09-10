«После победы Асада Сирия станет вотчиной Ирана»

Москва, , 23:33 — REGNUM Главным бенефициаром от окончательной победы сирийского президента Башара Асада после возвращения Идлиба под контроль Дамаска станет отнюдь не Россия, а Иран. Об этом 10 сентября заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзанян.

«Мы не должны ради того, чтобы вернуть Идлиб Асаду, ссориться со всеми другими региональными игроками и прежде всего Израилем. Это вотчина Ирана и мы тут будем на вторых ролях. Касательно Турции, мы должны делать то, что считаем нужным, но вежливо и с улыбкой на лице, чтобы не оскорбить турецкого президента», — заявил Мирзанян.

Геополитическую роль Сирии Россия должна чётко понимать и «не таскать каштаны из огня для наших иранских партнёров», считает эксперт. При этом в отношении Турции Россия должна придерживаться особенно осторожной политики: Анкара была среди разжигателей сирийской гражданской войны, но смогла фактически на ходу сменить сторону конфликта.

«Мы должны чётко понимать: мы были благородны в отношении (турецкого президента) Эрдогана. Мы позволили ему, проигравшей стороне в сирийской гражданской войне сменить сторону — войти в состав триумвирата. Эрдоган был разжигателем сирийской гражданской войны, но он был самым умным и вовремя понял, на чьей стороне сила. Перебежал к нам. Но в то же время теперь он и самая слабая сторона в этом триумвирате», — пояснил он.

«Да, Эрдогану нужна победа в Сирии и он тоже прекрасно понимает, что если Россия и Иран упрутся и начнут военную операцию, и Эрдоган постарается вмешаться в неё, то он окажется проигравшим, и никакой маленькой победоносной войны там не будет. Поэтому мы учтём его интересы, по минимуму, мы учтём его интересы в курдском вопросе, но будем проводить операцию в Идлибе так, как считаем нужным», — заключил Мирзанян.

Последние недели Вашингтон призывает Россию воздержаться от операции по освобождению Идлиба в Сирии — последнего оплота сирийской оппозиции. Это происходит на фоне распространяющейся в американских СМИ информации о возможной химической атаке в регионе, якобы готовящейся сирийскими правительственными войсками. Россия же, свою очередь, указывает на то, что провокации с химическим оружием в ближайшее время планирует совершить сама вооруженная сирийская оппозиция.