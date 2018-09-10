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В Национальном музее в Рио-де-Жанейро идут работы по стабилизации стен

Политика

Полиция начала новую детальную экспертизу на месте пожара

В Национальном музее в Рио-де-Жанейро идут работы по стабилизации стен
Felipe Milanez
Пожар в Национальном музее Бразилии

Рио-де-Жанейро, Бразилия, 10 сентября 2018, 23:59 — REGNUM  Прошла неделя со дня пожара в Национальном музее в Рио де Жанейро. Он уничтожил основное здание и значительную часть коллекции. 10 сентября начались работы по стабилизации сохранившихся стен здания и, а также поиски уцелевших экспонатов. Об этом сообщает крупнейшая телекоммуникационная компания Бразилии «Globo». Более 1,5 миллионов экспонатов ботанической коллекции, коллекции млекопитающих и рептилий, а также книг и документов, находившихся в хранилищах, по словам директора музея Александра Кельнера, не были затронуты пожаром.

8 сентября полиция начала новую детальную экспертизу на месте пожара.

У подножия стоящего у входа в музей памятника императору Педру Второму, основателю музея, все время лежат цветы.

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Зарубежная хроника
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