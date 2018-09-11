Национальное агенство топлива Бразилии наводит порядок в торговле бензином

Ресифи, Бразилия, , 00:18 — REGNUM Национальное агентство нефти, природного газа и биотоплива Бразилии (ANP) сообщает о начале расследования в штате Пернамбуку в отношении 13 заправочных станций. Им инкриминируется распространение заведомо ложной информации в целях получения финансовой выгоды. Об этом сообщает бразильский информационный портал Универсо Онлайн.

По данным агентства, заправочные станции сети МЕГА в прошлые выходные опубликовали заявление, в котором советовали автолюбителя пополнить баки свои автомобилей, напоминая о последствия к которым привела забастовке водителей грузовиков в мае 2108 года. На фоне бензинового кризиса в Бразилии в последнее время это привело к повышенному спросу.

Отговорки сети, что это была «Общественно полезная информация"на представителей агенства не подействовали. Теперь МЕГА в течение 10 дней должна будет предоставить информацию в соответствующие органы об общем объеме проданного топлива и о ценах, по которым продавали бензин, этанол и дизельное топливо до и после публикации недостоверной информации.

Если в ходе расследования выяснится, что заправочные станции получили финансовую выгоду от распространения ложной информации, против них будет открыт административный процесс, в результате которого могут быть применены санкции, начиная от уплаты штрафов и заканчивая потерей лицензии на торговлю топливом.

Таким образом агентство пытается навести порядок в торговле топливом.