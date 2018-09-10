«США оказались в одиночестве по вопросу о разделе Сирии»

Москва, , 23:18 — REGNUM Территориальная целостность Сирии будет сохранена как минимум ради поддержания стабильности в соседних регионах. Об этом 10 сентября заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзанян.

«Никакого раздела Сирии не будет. Она останется единым целостным государством. (Основной) регион, который может отделиться — сирийский Курдистан, — если и приведёт к разделу Сирии, то следующим будет раздел Турции, и Эрдоган это прекрасно понимает», — заявил Мирзанян.

Единственные, кто заинтересован в разделе Сирии — это американцы, но они в этом вопросе «оказались в одиночестве», считает эксперт.

«Саудовцы вроде бы немного помогают, израильтяне вроде бы подумывают, но никто реально помогать американцам в разделе Сирии не собирается. Поэтому американцы будут уходить из Сирии. Вопрос только в том, на каких условиях», — подчеркнул он.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила о том, что США не исключают нанесения ударов по правительственным войскам Сирии, а также поддерживающим их силам России и Ирана. Обострение отношений происходит на фоне активно распространяющейся информации в американских СМИ о готовящейся химической атаке сирийскими правительственными войсками.