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«Абади, уходи!» — премьер-министр Ирака не успокоил протесты в Басре

Политика

С 3 сентября в Басре погибли 15 демонстрантов, 249 человек получили ранения

Басра, Ирак, 10 сентября 2018, 23:44 — REGNUM  Жители Басры встретили прибывшего в город премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади новыми акциями протеста, 10 сентября передает агентство Reuters.

Ранее глава правительства уже пообещал направить в Басру большое количество питьевой воды и увеличить штат служащих коммунального хозяйства «нефтяной столицы» Ирака.

Однако демонстранты, недовольные кризисом системы водоснабжения и насилием со стороны стражей порядка, скандировали антиправительственные лозунги и призывали аль-Абади уйти в отставку.

Напомним, кризис коммунального хозяйства в иракской Басре привел к массовым уличным протестам, которые переросли в беспорядки ещё летом текущего года. Беспорядки были подавлены военными и полицией, однако возобновились 3 сентября.

По имеющейся на данный момент информации, с 3 сентября в Басре погибли 15 демонстрантов, 249 человек получили ранения.

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Внутренняя политика Ирака
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