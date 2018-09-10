«Вашингтон разучился создавать управляемый хаос на мировой арене»

Москва, , 23:10 — REGNUM В общественном мнении США господствует мнение о том, что американская военная кампания в Сирии успешна и сулит значительные экономические выгоды в будущем. Об этом 10 сентября заявил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«США провели блестящую кампанию в Сирии — и прежде всего не потому, что они примяли Асада, а потому что в будущем это принесёт достаточно большие ресурсы в карман Америки — так считают американцы», — заявил Судаков.

По его словам, в сознании рядовых американцев картина представляется таким образом, что «нефтеносные районы будут захвачены и оккупированы союзническими войсками в будущем», а дальше «Россия может воевать сколько угодно и налаживать и защищать режим Асада».

«Они полагают, что любая война, которая ведётся на дальних подступах — ведётся за ресурсы. И они считают деньги — сколько положат себе в карман. Только так можно объяснить американцам, зачем они воюют. Но это только если деньги приходят в страну. А если в страну приходят только гробы, возникает вопрос, что вы (политики) творите и зачем вы нам нужны», — пояснил он.

Между тем, хотя США являются «главной дестабилизирующей страной» на мировой арене, обращать ситуацию в свою пользу Вашингтону становится всё сложнее.

«Они держатся на том, чтобы постоянно устраивать глобальный хаос. Но есть одна проблема — они перестали управлять этим хаосом. Они могут его чинить, они могут причинять боль. Но они даже перестали зарабатывать колоссальные деньги на этом хаосе, они стали вкладывать деньги и не понимают, как отбить эти инвестиции. И это — американская трагедия», — подчеркнул Судаков.

Напомним, что в последние недели из Вашингтона звучат призывы к России воздержаться от операции по освобождению Идлиба в Сирии — последнего оплота сирийской оппозиции. На этом фоне в СМИ распространяется информация о готовящейся химической атаке сирийскими правительственными войсками, в связи с чем США уже заявили о возможности нанесения ударов по правительственным войскам Сирии, а также поддерживающим их силам России и Ирана. Москва, в свою очередь, указывает на то, что провокации с химическим оружием планирует совершить сама вооруженная сирийская оппозиция.