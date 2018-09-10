Экс-глава Ижевска не прошел в гордуму на довыборах

Ижевск, , 22:55 — REGNUM Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин не попал в городскую думу по итогам довыборов 9 сентября 2018 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные системы ГАС выборы.

В довыборах по Колтоминскому округу №10 вместе с Тюриным принимали участие еще шесть кандидатов. В итоге здесь победил заместитель директора ООО «УК «Бонкрафт» Сергей Шабалин от «Единой России», набрав 1 214 голосов избирателей против 742, выступивших в поддержку экс-главы Ижевска.

В единый день голосования 9 сентября 2018 года в Удмуртии замещались семь мандатов: два — в Госсовет Удмуртии и пять — в парламент Ижевска. Шесть вакантных мандатов перешли представителям «Единой России», один достался самовыдвиженцу.

Итоговая явка на довыборах в региональный парламент составила около 21%, в довыборах в гордуму Ижевска приняли участие 8,22% от общего числа внесенных в списки избирателей.

Напомним, также в Удмуртии прошли 16 избирательных кампаний по довыборам депутатов представительных органов муниципальных районов. В трех районах жители досрочно выбрали депутатов Советов муниципальных образований.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 мая 2018 года Тюрин покинул пост градоначальника по собственному желанию. Вернувшись из отпуска, экс-мэр принял решение участвовать в довыборах в городскую думу по Колтоминскому одномандатному избирательному округу №10. Бывший мэр счел, что у него есть опыт и знания, которые помогут решить проблемы жителей Ижевска.

В ходе регистрации Октябрьская ТИК признала 11 из 123 подписей в поддержку Тюрина недействительными. Позднее Октябрьский районный суд Ижевска отменил регистрацию Тюрина в качестве кандидата.

Однако Октябрьская ТИК созвала экстренное заседание в узком составе и все-таки допустила экс-главу города участвовать в довыборах.

В конце августа экс-глава Ижевска подал заявление о том, что покидает ряды партии «Единая Россия».

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