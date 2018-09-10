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В Евросоюзе прокомментировали несанкционированные акции в России

Политика

Брюссель призывает Москву освободить задержанных в ходе акций против пенсионной реформы

Брюссель, 10 сентября 2018, 22:53 — REGNUM  Европейский союз выражает обеспокоенность задержаниями участников несанкционированных акций протеста против повышения пенсионного возраста в Москве и ряде других российских городов. Об этом говорится в распространённом 10 сентября комментарии внешнеполитической службы ЕС.

Как считают в Брюсселе, действия российских властей «препятствуют осуществлению свобод выражения, организации и мирных собраний, которые являются основополагающими правами человека, закрепленными в Конституции России, а также Всеобщей декларации прав человека».

«Европейский союз ожидает, что российские власти будут в полной мере соблюдать международные обязательства, которые взяла на себя Россия, в том числе в Совете Европы и ОБСЕ, по защите этих основополагающих прав и безотлагательно освободят мирных демонстрантов и журналистов», — говорится в сообщении.

Напомним, по данным «ОВД-Инфо», в ходе несанкционированных акций сторонников блогера Алексея Навального, прошедших 9 сентября в нескольких российских городах, были задержаны более 800 человек.

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Повышение пенсионного возраста
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